2019-02-21T16:24:51+03:00
Звезды

Две работы брянского фотографа оценило жюри конкурса имени Собровина

Второе место занял портрет «Бомж из Лососинки»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: из личного архива героя публикации.Фото: из личного архива героя публикации.
Изменить размер текста:

Две работы брянского фотографа Николая Бабаянца вышли в финал IX открытого фотоконкурса имени Виталия Собровина в Белгороде. В номинации «Портрет» жюри отметило работу «Экскурсовод». В той же номинации фотография «Бомж из Лососинки» заняла второе место, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

"Экскурсовод". Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

"Экскурсовод".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Обе работы фотограф сделал в 2018 году в Петрозаводске.

Николай Бабаянц родился в 1953 году в Баку. Всю жизнь проработал в правоохранительных органах. С конца 90-х годов работал следователем в Брянской области, потом мировым судьей. Фотографией Николай Бабаянц увлекся еще в юности. После выхода на пенсию полностью посвятил себя фотоискусству.

"Бомж из Лососинки". Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

"Бомж из Лососинки".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске парки и скверы для ремонта окончательно выберут только в конце марта
В Брянской области сменился начальник Росгвардии
Брянцы в прошлом году набрали кредитов на 69,3 миллиарда рублей
Брянскую «Союзпечать» вернут на место на проспект Ленина
На брянской границе задержали молдованина с запрещенным лекарством
В Клетне за пьяную езду будут судить мотоциклиста без прав
Торговый центр «Успех» проводит акцию «Автомобиль в подарок!»
В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП с фурой и легковушкой
В Брянске снесли очередной киоск «Союзпечать» на проспекте Ленина
В Брянске задержали «террориста», сообщившего о бомбах в двух жилых домах
В Дятькове водитель легковушки сбил 15-летнего подростка на зебре
В брянский аэропорт с масштабной проверкой нагрянула транспортная прокуратура
Борис Пайкин: послание Путина направлено на благополучие людей
Следователи проведут проверку в детских садах Брянска, где дети заболели кишечной инфекцией
На БМЗ открыт спортивный сезон
Брянских маршрутчиков обяжут установить электронные кассы
В прошлом году в Брянской области нашли 153 поддельные купюры
На Брянщине стали реже убивать
Житель Дятькова получил два года колонии за то, что избил приятеля в общежитии
Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Днем защитника Отечества
В Брянске за день водители сбили двух пенсионерок
В ночном пожаре в Почепском районе погиб 52-летний мужчина
В брянском детском саду шестеро детей заболели кишечной инфекцией