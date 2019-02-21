Две работы брянского фотографа оценило жюри конкурса имени Собровина

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-21T16:24:51+03:00

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Две работы брянского фотографа Николая Бабаянца вышли в финал IX открытого фотоконкурса имени Виталия Собровина в Белгороде. В номинации «Портрет» жюри отметило работу «Экскурсовод». В той же номинации фотография «Бомж из Лососинки» заняла второе место, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Обе работы фотограф сделал в 2018 году в Петрозаводске.

Николай Бабаянц родился в 1953 году в Баку. Всю жизнь проработал в правоохранительных органах. С конца 90-х годов работал следователем в Брянской области, потом мировым судьей. Фотографией Николай Бабаянц увлекся еще в юности. После выхода на пенсию полностью посвятил себя фотоискусству.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU