2019-02-21T14:03:23+03:00
Общество

Торговый центр «Успех» проводит акцию «Автомобиль в подарок!»

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Мебель покупайте - машину получайте!Мебель покупайте - машину получайте!
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Условия акции просты - нужно совершить покупку на сумму свыше 5000 рублей в торговом центре «Успех» , сохранить чек и получить купон на участие в розыгрыше. Акция стартовала 15 января, продлится до 30 июня 2019г. и именно в этот день состоится розыгрыш автомобиля Lada Granta* и других ценных призов.

ТЦ «Успех это:

-широкий ассортимент мебели, включающий и редкие модели, которые вы никогда не встретите в других салонах мебели в Брянске. Тут вы найдете мебель таких брендов как Askona, Лазурит, Moon, Мебель Черноземья и др.

-дополнительный сервис – ТЦ «Успех» оснащен парковкой, терминалами по оплате и другими «мелочами», облегчающими жизнь покупателей;

-удобное расположение – ТЦ «Успех» находится по адресу: пр-т Московский 6а, на въезде в Фокинский район рядом с гипермаркетом «Линия»,

Мебель покупайте - машину получайте!

Мебель покупайте - машину получайте!

На сайте ТЦ «Успех» Вы найдете много полезной информации и подберете мебель, о которой давно мечтали

Cпешите принять участие в акции, вероятно в этот раз повезет именно Вам! Если у Вас есть интересующие вопросы, Вы всегда можете задать их по тел. 8(4832)71-76-46

*Лада Гранта

Организатор акции ООО «Успех»,акция проходит с 15.01.19г.-30.06.19г. Розыгрыш автомобиля состоится 30.06.19г., подробности по тел. 71-76-46. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

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