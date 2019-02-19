На брянских дорогах за сутки водители сбили насмерть двух пешеходов
На брянских дорогах за прошедшие сутки, 18 февраля, водители сбили насмерть двух пешеходов. Одна автоавария случилась около семи часов вечера на 68-м километре трассы Брянск-Новозыбков в Почепском районе. 48-летний водитель «Ауди А6» ехал в сторону Почепа и сбил 65-летнего пенсионера. Пешеход от полученных травм погиб.
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Второе ДТП произошло около восьми часов вечера на трассе М-3 «Украина» в Брасовском районе. 42-летний автомобилист за рулем «Пежо 407», ехавший в сторону Брянска», сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка умерла.
Полицейские проводят проверки по факту ДТП, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU