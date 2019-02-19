На брянских дорогах за сутки водители сбили насмерть двух пешеходов

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-19T09:20:59+03:00

Одна автоавария случилась в Почепском районе, другая – в Брасовском

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На брянских дорогах за прошедшие сутки, 18 февраля, водители сбили насмерть двух пешеходов. Одна автоавария случилась около семи часов вечера на 68-м километре трассы Брянск-Новозыбков в Почепском районе. 48-летний водитель «Ауди А6» ехал в сторону Почепа и сбил 65-летнего пенсионера. Пешеход от полученных травм погиб.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Второе ДТП произошло около восьми часов вечера на трассе М-3 «Украина» в Брасовском районе. 42-летний автомобилист за рулем «Пежо 407», ехавший в сторону Брянска», сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка умерла.

Полицейские проводят проверки по факту ДТП, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU