В Брянске дорожники всю зиму чистили не ту остановку

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-18T15:25:41+03:00

Так пассажиру всю зиму забирались в автобус. Фото: vk.com, группа "Брянск. Переулок Пилотов".

В дорожном управлении не знали, в какую сторону едет автобус

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В Советском районе Брянска дорожники всю зиму чистили не ту остановку. «Загадку века», как ее называют в соцсетях, разгадали только в середине февраля.

Жители переулка Пилотов всю зиму жаловались на нечищеную остановку автобуса №37. Из администрации Советского района на многочисленные жалобы отвечали: мол, ваша информация не соответствует действительности, остановка всегда очищена от снега. Но все выяснилось, когда жители микрорайона получили официальный ответ от чиновников с прикрепленной фотографией очищенного от снега кармана для отстоя автобусов.

На другой стороне очищенная площадка. Фото: vk.com, группа "Брянск. Переулок Пилотов".

Оказалось, что дорожники все это время думали, что остановка находится на другой стороне улицы. А там, где стоит столбик с расписанием автобусов, - только карман для отстоя общественного транспорта. А не наоборот.

В эту сторону автобусы не ходят. Фото: vk.com, группа "Брянск. Переулок Пилотов".

Кстати, по переулку Пилотов ходит единственный автобус. В сторону улицы Костычева, которую застраивают новыми домами, общественного транспорта пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU