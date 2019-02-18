В Брянске дорожники всю зиму чистили не ту остановку
В Советском районе Брянска дорожники всю зиму чистили не ту остановку. «Загадку века», как ее называют в соцсетях, разгадали только в середине февраля.
Жители переулка Пилотов всю зиму жаловались на нечищеную остановку автобуса №37. Из администрации Советского района на многочисленные жалобы отвечали: мол, ваша информация не соответствует действительности, остановка всегда очищена от снега. Но все выяснилось, когда жители микрорайона получили официальный ответ от чиновников с прикрепленной фотографией очищенного от снега кармана для отстоя автобусов.
На другой стороне очищенная площадка. Фото: vk.com, группа "Брянск. Переулок Пилотов".
Оказалось, что дорожники все это время думали, что остановка находится на другой стороне улицы. А там, где стоит столбик с расписанием автобусов, - только карман для отстоя общественного транспорта. А не наоборот.
В эту сторону автобусы не ходят. Фото: vk.com, группа "Брянск. Переулок Пилотов".
Кстати, по переулку Пилотов ходит единственный автобус. В сторону улицы Костычева, которую застраивают новыми домами, общественного транспорта пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU