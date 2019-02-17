Год назад Брянск простился с Валентином Динабургским

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-17T12:50:40+03:00

Ровно год назад не стало легендарного земляка. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

Легендарному писателю и основателю парка Толстого было 95 лет

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В воскресенье, 17 февраля, исполняется ровно год со дня смерти брянского писателя, создателя парка Толстого, почетного гражданина Брянска Валентина Динабургского. Ему было 95 лет.

Напомним, легендарного земляка похоронили на Аллее Героев центрального кладбища Советского района. Проститься с ним пришли около тысячи человек: писатели, артисты, общественные деятели, руководители города и области.

Шесть лет назад, в канун своего 90-летнего юбилея Валентин Давыдович дал большое интервью "Комсомольской правде" в Брянске". В нем юбиляр рассказал о создании парка, раскрыл секреты долголетия. Валентин Давыдович вспоминал о старом Брянске, о войне, делился планами...

Похоронили Валентина Динабургского на центральном кладбище Советского района на Аллее Героев.

Валентин Давыдович в своем сказочном парке.Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU