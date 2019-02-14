В Брянске прошел концерт, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-14T12:30:09+03:00

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В Брянске в среду, 13 февраля, во дворце имени Юрия Гагарина прошел концерт, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На него пригласили участников боевых действий, родных и близких воинов-афганцев, ветеранов Великой Отечественной войны, юнармейцев и общественников, сообщают в пресс-службе областного правительства.

На сцене исполнили песни, которые стали лауреатами конкурса «Солдаты России».

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Афганская война стала самым продолжительным военным конфликтом после Второй Мировой войны. Она длилась с 1979 по 1989 годы. 13 февраля последнее подразделение Советской Армии покинуло Кабул.

В Афганистане погибло 15 тысяч советских солдат и офицеров, из них - 131 уроженец Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU