В Брянске прошел концерт, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана
В Брянске в среду, 13 февраля, во дворце имени Юрия Гагарина прошел концерт, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На него пригласили участников боевых действий, родных и близких воинов-афганцев, ветеранов Великой Отечественной войны, юнармейцев и общественников, сообщают в пресс-службе областного правительства.
На сцене исполнили песни, которые стали лауреатами конкурса «Солдаты России».
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Афганская война стала самым продолжительным военным конфликтом после Второй Мировой войны. Она длилась с 1979 по 1989 годы. 13 февраля последнее подразделение Советской Армии покинуло Кабул.
В Афганистане погибло 15 тысяч советских солдат и офицеров, из них - 131 уроженец Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU