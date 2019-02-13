2019-02-13T11:06:53+03:00
Общество

В Брянске деревья не выдержали тяжести выпавшего снега

У вокзала тяжелые ветви повисли на проводах
Марина АНТОНОВА
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Фото: Игорь УМАРОВ.Фото: Игорь УМАРОВ.
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В Брянске ночью 13 февраля прошел мокрый снег. Некоторые деревья не выдержали тяжести и упали. Фотографии публикуют пользователи в соцсетях. Сухая часть ствола рухнула на улице Тельмана в Володарском районе. Огромная ветка задела машину. Еще одно дерево перекрыло дворовый проезд на улице 22-го Съезда в Бежице. У железнодорожного вокзала Брянск-I несколько веток повисли на проводах. Правда, пользователи пишут, что висят они так давно. И не мешало бы их спилить.

Фото: vk.com, Александр Колыхалин.

Фото: vk.com, Александр Колыхалин.

Жителей города предупреждали о непогоде 13 февраля. Синоптики прогнозируют обильные осадки и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Утром в среду город оказался не готов к непогоде. Центральные улицы стали в пробках.

Фото: vk.com, Андрей Жариков.

Фото: vk.com, Андрей Жариков.

Водителей просят воздержаться от поездок на личном автомобиле. А если это невозможно, соблюдать скоростной режим и дистанцию. На дорогах гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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