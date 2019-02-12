Утром в ДТП на брянской трассе погиб водитель иномарки
На трассе под Брянском в ДТП погиб 34-летний водитель «Опеля Астра». Автоавария случилась в начале двенадцатого утра во вторник, 12 февраля, на 115-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.
Водитель иномарки двигался со стороны Карачева в сторону Брянска. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ-210600, который ехал попутно, сообщают в УГИБДД по Брянской области. После удара «Опель» врезался в столб.
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Водитель иномарки погиб от полученных травм. 50-летнего автомобилиста за рулем отечественной легковушки отпустили домой, назначив лечение.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU