Под Брянском слепили семиметрового снеговика
На работу ушло восемь дней
Фото: vk.com, Ольга Немцова.
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В брянском селе Хотылево слепили семиметрового снеговика. Фотографии и видео процесса лепки опубликовали в сети.
На работу ушло восемь дней, пишут создатели огромной снежной фигуры. Снеговика лепили исключительно руками без техники. Если не считать несколько стремянок и санок для того, чтобы поднять снег на следующий уровень.
Снеговику не забыли приделать нос-морковку и руки из лопаты и граблей.
Фото: vk.com, Ольга Немцова.
Кстати, в начале года эти же умельцы украсили "жигули" пластиковыми стаканчиками и гирляндой.
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ИСТОЧНИК KP.RU