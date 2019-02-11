Под Брянском слепили семиметрового снеговика

11 Февр. 09:42 2019-02-11T09:44:59+03:00

На работу ушло восемь дней

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В брянском селе Хотылево слепили семиметрового снеговика. Фотографии и видео процесса лепки опубликовали в сети.

На работу ушло восемь дней, пишут создатели огромной снежной фигуры. Снеговика лепили исключительно руками без техники. Если не считать несколько стремянок и санок для того, чтобы поднять снег на следующий уровень.

Снеговику не забыли приделать нос-морковку и руки из лопаты и граблей.

Фото: vk.com, Ольга Немцова.

Кстати, в начале года эти же умельцы украсили "жигули" пластиковыми стаканчиками и гирляндой.

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ИСТОЧНИК KP.RU