В Брянской области нашли предприятие-фантом, занимающиеся производством сыра

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-08T12:38:04+03:00

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В Брянской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили предприятие-«фантом», занимающиеся выпуском молочной продукции. Производства по указанному на маркировке адресу нет.

С маркировкой несуществующего предприятия на прилавки магазина поступил сыр «Голландский» 45%. Подозрительную продукцию изъяли, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Всю информацию представители ведомства передали правоохранителям.

Сыр с такой маркировкой может оказаться небезопасным, предупреждает Россельхознадзор. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

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ИСТОЧНИК KP.RU