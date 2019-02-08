В Брянской области нашли предприятие-фантом, занимающиеся производством сыра
В Брянской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили предприятие-«фантом», занимающиеся выпуском молочной продукции. Производства по указанному на маркировке адресу нет.
С маркировкой несуществующего предприятия на прилавки магазина поступил сыр «Голландский» 45%. Подозрительную продукцию изъяли, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Всю информацию представители ведомства передали правоохранителям.
Сыр с такой маркировкой может оказаться небезопасным, предупреждает Россельхознадзор. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU