6 Февр. 15:39 2019-02-06T15:40:26+03:00

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В Брянске отремонтировали поликлинику в детской областной больнице. На ремонт и покупку нового оборудования выделили 80,6 миллиона рублей. Большая часть денег поступила из федерального бюджета – 74,1 миллиона рублей. На эти деньги купили новое современное оборудование для кабинета офтальмологии и оториноларингологии, а также эндоскоп для новорожденных, рентген, ультразвуковой аппарат, оборудование для лаборатории и другое.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Брянской области.

За счет денег областного бюджета отремонтировали холл в поликлинике, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области. На входе оборудовали открытую колясочную. Регистратура теперь открытая, с инфоматом и электронным табло, расписанием врачей; посетители сидят, а не стоят. Дети в это время могут поиграть в игровой зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU