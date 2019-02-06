2019-02-06T12:53:18+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для трехлетнего Тимура

Мать и отец мальчика находятся под стражей
Мария Дедкова
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Мальчику очень нужны любящие и заботливые родители.Мальчику очень нужны любящие и заботливые родители.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске без попечения родителей остался трехлетний Тимур. Мать и отец малыша находятся под стражей.

- Мальчик находится в специализированном детском учреждении под наблюдением воспитателей и медперсонала, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Тимур с удовольствием общается с детьми и взрослыми. Он отзывчивый, веселый, добрый мальчик. Мальчику очень нужны любящие и заботливые родители.

Тимур с удовольствием общается с детьми и взрослыми. Он отзывчивый, веселый, добрый мальчик Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Тимур с удовольствием общается с детьми и взрослыми. Он отзывчивый, веселый, добрый мальчикФото: пресс-служба Брянской городской администрации

Если вы хотите принять Тимура на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4, телефон 8 (4832) 51-88-94.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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