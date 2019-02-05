2019-02-05T18:21:48+03:00
Общество

Жителю Жуковки пришлось вернуть все долги по налогам, чтобы улететь в Баку

Горожанин выплатил 50 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Долги жуковчанин выплатил в один момент.Долги жуковчанин выплатил в один момент.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Житель Жуковки в один момент выплатил долги по налогам, когда ему понадобилось на родину в Баку. Горожанин вернул через приставов 50 тысяч рублей.

- Должника ограничили в праве выезда за пределы России, - поясняют в пресс-службе УФССП по Брянской области. - Эта мера поспособствовала оплате задолженности в полном объеме, так как гражданину необходимо постоянно летать за границу, а имеющаяся задолженность могла помешать запланированным поездкам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области открывают «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ
Брянские спортсмены привезли девять медалей с чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу
Брянского врача будут судить за смерть пациента
В Брянске отремонтируют крышу краеведческого музея
Житель Брянска за одну ночь украл четыре крышки канализационных люков
Брянский дзюдоист Юрий Божа стал победителем первенства ЦФО
В двух гордеевских школах учеников не пускали на занятия без спортивной формы или формы для уроков труда
В Новозыбкове отремонтируют мост через озеро Карна
Давшая взятку унечская студентка-заочница не разжалобила областной суд
В Брянске оштрафовали автохама, припарковавшегося на тротуаре
Жительницу Брянска будут судить за торговлю наркотиками
В Брянске у дома №85А на проспекте Московском запретят остановку
34-летнего брянца будут судить за убийство знакомого