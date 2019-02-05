Жителю Жуковки пришлось вернуть все долги по налогам, чтобы улететь в Баку

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-05T18:21:48+03:00

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Житель Жуковки в один момент выплатил долги по налогам, когда ему понадобилось на родину в Баку. Горожанин вернул через приставов 50 тысяч рублей.

- Должника ограничили в праве выезда за пределы России, - поясняют в пресс-службе УФССП по Брянской области. - Эта мера поспособствовала оплате задолженности в полном объеме, так как гражданину необходимо постоянно летать за границу, а имеющаяся задолженность могла помешать запланированным поездкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU