Жителю Жуковки пришлось вернуть все долги по налогам, чтобы улететь в Баку
Горожанин выплатил 50 тысяч рублей
Долги жуковчанин выплатил в один момент.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Жуковки в один момент выплатил долги по налогам, когда ему понадобилось на родину в Баку. Горожанин вернул через приставов 50 тысяч рублей.
- Должника ограничили в праве выезда за пределы России, - поясняют в пресс-службе УФССП по Брянской области. - Эта мера поспособствовала оплате задолженности в полном объеме, так как гражданину необходимо постоянно летать за границу, а имеющаяся задолженность могла помешать запланированным поездкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU