В Брянской области открывают «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ
Во время эпидемического подъема заболеваемости в Брянской области Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Работать она будет по будням с 5 по 18 февраля.
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся профилактики гриппа и простуды, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.
ВАЖНО
Куда звонить?
Управление Роспотребнадзора по Брянской области
8 (4832) 72-18-21, а также 72-24-28, (с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45).
Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» в консультационном пункте и по телефону
8 (4832) 74-96-66
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ИСТОЧНИК KP.RU