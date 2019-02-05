2019-02-05T18:06:23+03:00
Общество

В Брянской области открывают «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

Она будет работать с 5 по 18 февраля
Мария Дедкова
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Специалисты ответят на вопросы по телефонам.Специалисты ответят на вопросы по телефонам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во время эпидемического подъема заболеваемости в Брянской области Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Работать она будет по будням с 5 по 18 февраля.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся профилактики гриппа и простуды, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.

ВАЖНО

Куда звонить?

Управление Роспотребнадзора по Брянской области

8 (4832) 72-18-21, а также 72-24-28, (с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45).

Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» в консультационном пункте и по телефону

8 (4832) 74-96-66

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ИСТОЧНИК KP.RU

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