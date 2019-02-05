2019-02-05T18:10:24+03:00
Спорт

Брянские спортсмены привезли девять медалей с чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу

Соревнования проходили с 28 января по 4 февраля в Москве
Мария Дедкова
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Брянская спортсменка Мария Гулидова выступила в весовой категории до 72 килограммов и завоевала два "золота" и два "серебра". Фото: Управлении физкультуры и спорта Брянской областиБрянская спортсменка Мария Гулидова выступила в весовой категории до 72 килограммов и завоевала два "золота" и два "серебра". Фото: Управлении физкультуры и спорта Брянской области
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Сборная Брянской области успешно выступила на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 28 января по 4 февраля в Москве. Итоги подводили не только в троеборье, но и в отдельных упражнениях: приседание, жим лежа, становая тяга, сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Брянская спортсменка Мария Гулидова выступила в весовой категории до 72 килограммов и завоевала два "золота" и два "серебра".

Еще одна наша землячка Екатерина Баранова выступила, выступавшая в весовой категории до 84 килограммов , взяла три "золота" и "серебро"

Бронзовую медаль заслужил брянец Максим Касымов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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