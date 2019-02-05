Владельца зарастающих участков в Карачевском районе оштрафовали на 180 тысяч рублей
Владельцу заброшенных участков в Карачевском районе выписали крупный штраф.
Специалисты Россельхознадзора провели выездные проверки. Выяснилось, что хозяин земельных участков сельхозназначения площадью больше 18 гектаров зарастали сорной травой и кустарником.
Владельцу земли выдали предписания с требованиями устранить нарушения. Но последующие проверки показали, что ситуация не изменилась, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Надзорное ведомство обратилось в суд. Там владельца участков посчитали виновным в зарастании земель и выписали штрафы на сумму в 180 тысяч рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU