Владельца зарастающих участков в Карачевском районе оштрафовали на 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-05T18:34:28+03:00

К административной ответственности хозяина земли привлекли после многочисленных проверок

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Владельцу заброшенных участков в Карачевском районе выписали крупный штраф.

Специалисты Россельхознадзора провели выездные проверки. Выяснилось, что хозяин земельных участков сельхозназначения площадью больше 18 гектаров зарастали сорной травой и кустарником.

Владельцу земли выдали предписания с требованиями устранить нарушения. Но последующие проверки показали, что ситуация не изменилась, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Там владельца участков посчитали виновным в зарастании земель и выписали штрафы на сумму в 180 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU