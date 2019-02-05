Брянского врача будут судить за смерть пациента

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-05T17:15:19+03:00

Медик не диагностировал у больного пневмонию

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Врача Злынковской центральной районной больницы будут судить за смерть пациента. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» в ближайшее время начнет рассматривать суд.

- По версии следствия, терапевт 6 апреля 2017 года поставил своему пациенту диагноз «синусовая тахикардия», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Больной лежал в стационаре. Через три дня ему стало хуже, но врач порекомендовал продолжить назначенное лечение. На рентген пациента медик не отправил.

10 апреля больного перевели в Клинцовскую районную больницу. Он умер на следующий день. Экспертиза установила, что причиной смерти стал отек легкого, развившийся на фоне двусторонней внебольничной пневмонии.

Больной не получил должного лечения. При своевременно поставленном диагнозе, жизнь человека можно было спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU