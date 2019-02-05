2019-02-05T17:15:19+03:00
Происшествия

Брянского врача будут судить за смерть пациента

Медик не диагностировал у больного пневмонию
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Больной не получил должного лечения.Больной не получил должного лечения.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Врача Злынковской центральной районной больницы будут судить за смерть пациента. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» в ближайшее время начнет рассматривать суд.

- По версии следствия, терапевт 6 апреля 2017 года поставил своему пациенту диагноз «синусовая тахикардия», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Больной лежал в стационаре. Через три дня ему стало хуже, но врач порекомендовал продолжить назначенное лечение. На рентген пациента медик не отправил.

10 апреля больного перевели в Клинцовскую районную больницу. Он умер на следующий день. Экспертиза установила, что причиной смерти стал отек легкого, развившийся на фоне двусторонней внебольничной пневмонии.

Больной не получил должного лечения. При своевременно поставленном диагнозе, жизнь человека можно было спасти.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Жуковки пришлось вернуть все долги по налогам, чтобы улететь в Баку
В Брянской области открывают «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ
Брянские спортсмены привезли девять медалей с чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу
В Брянске отремонтируют крышу краеведческого музея
Житель Брянска за одну ночь украл четыре крышки канализационных люков
Брянский дзюдоист Юрий Божа стал победителем первенства ЦФО
В двух гордеевских школах учеников не пускали на занятия без спортивной формы или формы для уроков труда
В Новозыбкове отремонтируют мост через озеро Карна
Давшая взятку унечская студентка-заочница не разжалобила областной суд
В Брянске оштрафовали автохама, припарковавшегося на тротуаре
Жительницу Брянска будут судить за торговлю наркотиками
В Брянске у дома №85А на проспекте Московском запретят остановку
34-летнего брянца будут судить за убийство знакомого