В Брянске отремонтируют крышу краеведческого музея

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-05T16:39:10+03:00

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В Брянске планируют отремонтировать краеведческий музей. 5,6 миллиона рублей выделили из областного бюджета. В первую очередь починят крышу здания. А также приведут в порядок центральный фасад и заменят некоторые оконные блоки, сообщает РИА «Стрела».

Напомним, долгое время краеведческий музей находился в плачевном состоянии. В здании текла крыша. На третьем этаже сотрудники расставляли тазики и ведра под капающую с потолка воду.

Здание краеведческого музея на площади Партизан построили в 1985 году. В городе ходят слухи, что построили его не той стороной. Но их опровергла член брянского отделения ВООПИиК Евгения Ильченко. По ее словам, на центральном фасаде здания на площади Партизан задумывалось декоративное панно, но проектировщики что-то неправильно рассчитали, и строители не смогли его закрепить. Возможно, поэтому кажется, что со стороны центрального входа в музей чего-то не хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU