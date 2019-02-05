Житель Брянска за одну ночь украл четыре крышки канализационных люков

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-05T16:09:07+03:00

Юному брянцу грозит до двух лет тюрьмы за кражи. Фото: Олег УКЛАДОВ

А в двух супермаркетах он похитил кофе

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18-летнего жителя Брянска подозревают в краже кофе из супермаркетов и четырех канализационных люков. В полицию обратились работники двух магазинов самообслуживания.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах. В одном магазине они запечатлели сам момент кражи. Злоумышленник вынес три банки кофе. А в другом случае сотрудники разоблачили обман, но парню удалось убежать.

- Через несколько дней полицейские задержали уже судимого молодого человека, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Позже выяснилось, что подозреваемый причастен еще к одному преступлению.

За одну ночь парень украл четыре крышки канализационных люков на улице Кирова в Бежицком районе. Задержанный признался, что дотащил по одной крышке до своего дома, там разбил на куски. А потом сдал на металлолом. В пункте приема он выручил тысячу рублей. А ущерб от кражи крышек оценили в девять тысяч рублей.

Юному брянцу грозит до двух лет тюрьмы за кражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU