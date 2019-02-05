2019-02-05T15:45:06+03:00
Спорт

Брянский дзюдоист Юрий Божа стал победителем первенства ЦФО

Теперь спортсмен готовится к первенству страны
Мария Дедкова
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Юрий Божа выступает в весовой категории до 90 килограммов. Фото: Управление физкультуры и спорта Брянской областиЮрий Божа выступает в весовой категории до 90 килограммов. Фото: Управление физкультуры и спорта Брянской области
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Брянец Юрий Божа выиграл первенство ЦФО по дзюдо. Соревнования прошли в выходные, в Орле. В турнире участвовали спортсмены не старше 23-х лет. Брянщину на соревнованиях представлял Юрий Божа.

В весовой категории до 90 килограммов он уверенно одолел всех соперников и стал победителем, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд. Теперь брянец будет готовиться к первенству страны, которое пройдет в начале марта в Екатеринбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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