В двух гордеевских школах учеников не пускали на занятия без спортивной формы или формы для уроков труда

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-05T15:21:08+03:00

Как говорят в прокуратуре, подобные меры противоречат закону об образовании

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В двух школах в Гордеевском районе учеников могли не пустить на занятия без спортивной формы или формы для уроков труда. Это было прописано в правилах распорядка образовательных учреждений.

- Эти документы противоречат законодательству об образовании, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ограничивать права учащихся на гарантированное Конституцией общедоступное образование не допустимо.

Недопуск школьников к занятиям, по мнению правоохранителей, мог стать причиной их неаттестации.

Прокурор района обратился к директорам школ с требованием пересмотреть внутренние уставы. После обращения правоохранителей руководство учреждений исправило ошибки в документах.

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ИСТОЧНИК KP.RU