В двух гордеевских школах учеников не пускали на занятия без спортивной формы или формы для уроков труда
В двух школах в Гордеевском районе учеников могли не пустить на занятия без спортивной формы или формы для уроков труда. Это было прописано в правилах распорядка образовательных учреждений.
- Эти документы противоречат законодательству об образовании, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ограничивать права учащихся на гарантированное Конституцией общедоступное образование не допустимо.
Недопуск школьников к занятиям, по мнению правоохранителей, мог стать причиной их неаттестации.
Прокурор района обратился к директорам школ с требованием пересмотреть внутренние уставы. После обращения правоохранителей руководство учреждений исправило ошибки в документах.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU