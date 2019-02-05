2019-02-05T14:48:42+03:00
Общество

В Новозыбкове отремонтируют мост через озеро Карна

На работы выделили шесть миллионов рублей
Мария Дедкова
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На выделенные деньги восстановят арки и сам мост, береговую зону укрепят плитами.На выделенные деньги восстановят арки и сам мост, береговую зону укрепят плитами.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Новозыбкове пообещали отремонтировать мост и плотину через озера Карна. На работы здесь выделили шесть миллионов рублей из областного бюджета, сообщает газета "Маяк". Мост соединяет центр города с крупным микрорайоном. Последний раз его ремонтировали 20 лет назад.

На выделенные деньги восстановят арки и сам мост, береговую зону укрепят плитами.

Работы на мосту начнутся в мае и завершатся в сентябре. Все это время автобусы и автомобили будут ездить по другой дороге. Пешеходы смогут переходить по мосту в сквере героев Отечества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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