В Новозыбкове отремонтируют мост через озеро Карна
В Новозыбкове пообещали отремонтировать мост и плотину через озера Карна. На работы здесь выделили шесть миллионов рублей из областного бюджета, сообщает газета "Маяк". Мост соединяет центр города с крупным микрорайоном. Последний раз его ремонтировали 20 лет назад.
На выделенные деньги восстановят арки и сам мост, береговую зону укрепят плитами.
Работы на мосту начнутся в мае и завершатся в сентябре. Все это время автобусы и автомобили будут ездить по другой дороге. Пешеходы смогут переходить по мосту в сквере героев Отечества.
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ИСТОЧНИК KP.RU