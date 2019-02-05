Давшая взятку унечская студентка-заочница не разжалобила областной суд
Брянский областной суд оставил в силу приговор студентке-заочнице из Унечского района, которая дала взятку директору вуза. 47-летней женщине придется выплатить штраф в 250 тысяч рублей.
- Студентка пятого курса Брянского областного казачьего института технологий и управления передала через старосту 51 тысячу рублей, - рассказывают подробности дела в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За эти деньги женщина хотела решить вопрос с успешной сдачи сессии, преддипломной практики и получения диплома.
Унечский районный суд признал студентку виновной. Женщина обжаловала приговор, но апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU