Давшая взятку унечская студентка-заочница не разжалобила областной суд

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-05T14:31:08+03:00

47-летней женщине все-таки придется выплатить штраф в 250 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Брянский областной суд оставил в силу приговор студентке-заочнице из Унечского района, которая дала взятку директору вуза. 47-летней женщине придется выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

- Студентка пятого курса Брянского областного казачьего института технологий и управления передала через старосту 51 тысячу рублей, - рассказывают подробности дела в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За эти деньги женщина хотела решить вопрос с успешной сдачи сессии, преддипломной практики и получения диплома.

Унечский районный суд признал студентку виновной. Женщина обжаловала приговор, но апелляцию не удовлетворили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU