В Брянске оштрафовали автохама, припарковавшегося на тротуаре

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-05T14:09:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске по записи в интернете на тысячу рублей оштрафовали автомобилиста, припарковавшегся на тротуаре. Все произошло 4 февраля в районе дома № 32 на улице Есенина, сообщают в городской Госавтоинспекции. Водитель "Ауди" остановился прямо возле подъезда дома. После административного расследования водителя привлекли к административной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU