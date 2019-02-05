В Брянске оштрафовали автохама, припарковавшегося на тротуаре
Запись с нарушением ПДД полицейские нашли в интернете
За нарушение ПДД автомобилист заплатит 1000 рублей. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске по записи в интернете на тысячу рублей оштрафовали автомобилиста, припарковавшегся на тротуаре. Все произошло 4 февраля в районе дома № 32 на улице Есенина, сообщают в городской Госавтоинспекции. Водитель "Ауди" остановился прямо возле подъезда дома. После административного расследования водителя привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU