Жительницу Брянска будут судить за торговлю наркотиками
В Брянске ждет суда горожанка, которую обвиняют в продаже наркотиков.
По версии следствия, женщина в одном из мессенджеров приняла предложение анонимного работодателя. Поручение горожанки заключалась в том, что она должна была делать тайники с героином. В компанию к себе жительница Брянска позвала двух знакомых.
Но "проработали" злоумышленники недолго - с поличным их задержали полицейские.
Теперь приятелям грозит до 20 лет колонии с крупным штрафом, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Фокинском районном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU