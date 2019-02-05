Жительницу Брянска будут судить за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-05T13:50:00+03:00

В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Фокинском районном суде. Фото: Иван ВИСЛОВ

Горожанке грозит до 20 лет колонии

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В Брянске ждет суда горожанка, которую обвиняют в продаже наркотиков.

По версии следствия, женщина в одном из мессенджеров приняла предложение анонимного работодателя. Поручение горожанки заключалась в том, что она должна была делать тайники с героином. В компанию к себе жительница Брянска позвала двух знакомых.

Но "проработали" злоумышленники недолго - с поличным их задержали полицейские.

Теперь приятелям грозит до 20 лет колонии с крупным штрафом, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Фокинском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU