В Брянске у дома №85А на проспекте Московском запретят остановку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-05T12:55:27+03:00

Как говорят чиновники, это поможет улучшить движение на этом участке

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В Брянске на проспекте Московском запретят остановку. Оставить машину теперь будет нельзя возле дома №85А. Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, это позволит улучшить условия дорожного движения на данном участке. Автомобилистов просят быть внимательными в связи с изменениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU