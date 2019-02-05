34-летнего брянца будут судить за убийство знакомого
Житель Брянска пойдет под суд за убийство случайного знакомого. По версии следствия, горожанин несколько раз ударил ножом потерпевшего.
Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 октября на металлобазе на улице Вокзальной. 34-летний брянец выпивал со случайным знакомым. Во время импровизированного застолья горожанин поссорился с новым приятелем и несколько раз ударил его ножом. От полученных ран 39-летний мужчина скончался на месте.
- На допросе фигурант уголовного дела рассказал, что тяжело переживал расставание с невестой, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - А собутыльник позволил нелестные высказывания в ее адрес.
Расследование уголовного дела завершили. То, что горожанин был пьяным во время преступления, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU