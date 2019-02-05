34-летнего брянца будут судить за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-05T12:38:50+03:00

На допросе фигурант уголовного дела рассказал следователям, что тяжело переживал расставание с невестой, а собутыльник позволил нелестные высказывания в ее адрес. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По версии следствия, злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего ножом

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Житель Брянска пойдет под суд за убийство случайного знакомого. По версии следствия, горожанин несколько раз ударил ножом потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 октября на металлобазе на улице Вокзальной. 34-летний брянец выпивал со случайным знакомым. Во время импровизированного застолья горожанин поссорился с новым приятелем и несколько раз ударил его ножом. От полученных ран 39-летний мужчина скончался на месте.

- На допросе фигурант уголовного дела рассказал, что тяжело переживал расставание с невестой, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - А собутыльник позволил нелестные высказывания в ее адрес.

Расследование уголовного дела завершили. То, что горожанин был пьяным во время преступления, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU