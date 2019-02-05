В Брянской области сменился главный архитектор

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-05T11:52:02+03:00

Юрий Сорокин покинул свой пост по собственному желанию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Его обязанности после ухода Юрия Сорокина будет исполнять Инна Алешина

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В Брянской области в отставку ушел начальник управления архитектуры и градостроительства Юрий Сорокин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, передает ГТРК "Брянск".

Кто займет этот пост пока не известно. Временно испольнять обязанности по руководству управлением будет Инна Алешина, сообщают в областном правительстве.

Напомним, Юрий Сорокин проработал в своей должности чуть меньше года. Главным архитектором он стал в марте прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU