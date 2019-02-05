В Брянской области пройдет выставка «Potato Days Russia 2020»
Место проведения утвердила международная компания
Соглашение о сотрудничестве международная компания с Брянской областью подписали 10 октября.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В 2020-м в Брянской области соберутся ведущие картофелеводы стран Европы. Международная компания DLG International GmbH* подтвердила проведение крупнейшего форума «Potato Days Russia 2020»** в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз на своей страничке в соцсети.
Напомним, соглашение о сотрудничестве международная компания с Брянской областью подписали 10 октября в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
* - ДЛГ Интернешнл ДЖМПи
**- Потайто Дейс Раша
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ИСТОЧНИК KP.RU