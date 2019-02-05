Во время пожара в Трубчевском районе погиб 51-летний мужчина
В деревне Радчино горел частный дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Во время пожара в деревне Радчино в Трубчевском районе погиб 51-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Озерной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7.35 во вторник, 5 февраля. На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Очаг возгорания находился внутри дома размером восемь на шесть метров. Пожар потушили через 45 минут. Огонь частично повредил стены дома. К несчастью, хозяина дома спасти не удалось.
Эксперты выясняют, почему загорелся дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU