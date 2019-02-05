Под Брянском водитель внедорожника врезался в снежный вал
На трассе под Брянском водитель «Шевроле Нива» врезался в снежный вал. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале десятого утра в понедельник, 4 февраля, на 14-м километре автодороги Брянск-Дятьково, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
36-летний автомобилист двигался со стороны Дятькова. В какой-то момент машина съехала на обочину и врезалась в огромный сугроб. Автомобиль оказался не сильно поврежден. А вот водителя госпитализировали. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и вывих левого плеча.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU