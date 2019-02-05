2019-02-05T10:00:27+03:00
Происшествия

Житель Краснодарского края получил год колонии за взятку брянскому автоинспектору

Мужчина находился в федеральном розыске
Марина АНТОНОВА
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Приговор водителю пока не вступил в законную силу.Приговор водителю пока не вступил в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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50-летний житель Краснодарского края получил один год колонии общего режима за взятку брянскому автоинспектору. Обвинительный приговор вынес Дятьковский районный суд.

- В суде установили, что в конце января 2017 года инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль на одной из улиц в Дятькове, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За рулем был водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать административной ответственности, автомобилист передал 30 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД в служебном автомобиле.

Водитель находился в федеральном розыске. Приговор ему пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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