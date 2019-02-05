Житель Краснодарского края получил год колонии за взятку брянскому автоинспектору

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-05T10:00:27+03:00

Приговор водителю пока не вступил в законную силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

50-летний житель Краснодарского края получил один год колонии общего режима за взятку брянскому автоинспектору. Обвинительный приговор вынес Дятьковский районный суд.

- В суде установили, что в конце января 2017 года инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль на одной из улиц в Дятькове, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За рулем был водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать административной ответственности, автомобилист передал 30 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД в служебном автомобиле.

Водитель находился в федеральном розыске. Приговор ему пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU