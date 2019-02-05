В Брянске за падающие с крыш ледяные глыбы наказали управляющие компании

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-05T09:37:47+03:00

Ответственные сотрудники должны заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей

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В Брянске за падающие с крыш ледяные глыбы наказали сотрудников управляющих компаний, которые не исполняют свои обязанности. На должностных лиц завели административные дела. Санкция за нарушение требований лицензии составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

- Прокуратура проверила, как убирают снег и наледь с крыш многоквартиных домов в Советском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Нарушения нашли на улицах Октябрьской, 3-го Июля, Спартаковской, проспектах Ленина и Станке Димитрова и других. Лед с крыш очистили не полностью, поэтому он может упасть на прохожих.

От руководителей управляющих компаний потребовали очистить крыши от наледи.

Тем временем горожане продолжают жаловаться на то, что с крыш падают на землю огромные глыбы льда. Фотографии упавших сосулек публикуют с проспекта Ленина, с улицы Азарова на Новом городке. На улице Камозина в Бежице льдина с крыши проломила лавку у подъезда. В Путевке упавший снег повредил две иномарки.

Напомним, в субботу в Дятькове умерла многодетная мать, на которую упала сосулька у торгового центра. Следователи завели уголовное дело.

Кстати, оттепель, из-за которой с крыш падают обледенелые глыбы, надолго не задержится в нашем регионе. Уже ночью в среду, 6 февраля, столбик термометра опустился до 4-6 градусов мороза. А к выходным и дневные температуры перешагнут минусовую отметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU