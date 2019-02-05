2019-02-05T09:18:29+03:00
Происшествия

В Брянске на площади Ленина столкнулись маршрутное такси и легковушка

Автоавария случилась утром 5 февраля
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске на площади Ленина столкнулись маршрутное такси №28 и иномарка. Автоавария случилась утром во вторник, 5 февраля. Фотографии ДТП опубликовали пользователи в соцсетях.

Авария произошла у остановки в сторону цирка. Судя по всему, водитель легковушки, выезжая со стороны круглого сквера, не уступил дорогу маршрутному такси, и машины столкнулись. На снимках видно, что иномарка получила серьезные повреждения.

Пострадал ли кто-нибудь в аварии, не сообщают.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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