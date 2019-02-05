В Суземке два часа тушили горящий жилой дом

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-05T08:49:51+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

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В брянском поселке Суземка почти два часа тушили горящий жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Октябрьской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.50 во вторник, 5 февраля. На место отправили четыре пожарные машины.

Через три минуты первые подразделения прибыли. Оказалось, что пылает крыша двухквартирного частного дома размером 18 на 8 метров. Огонь тушили из трех пожарных стволов. С огнем удалось справиться только через два часа. В 5.50 пламя полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU