В Злынковском районе парень украл у знакомой ноутбук

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-04T18:32:42+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет колонии

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В Злынковском районе 20-летнего жителя села Добродеевка подозревают в краже ноутбука. По версии следствия, злоумышленник забрался в дом к свой знакомой и вынес технику.

В полиции девушка рассказала, что уезжала в гости к родственникам. Когда вернулась домой, обнаружила поврежденное окно.

По подозрению в краже ноутбука полицейские задержали 20-летнего местного жителя.

- Подозреваемый признался, что не раз бывал в доме потерпевшей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Когда она уехала на несколько недель, молодой злоумышленник пробрался в ее дом и забрал ноутбук, на который давно положил глаз. Узнав, что девушка, заявила в полицию о краже, парень попытался избавиться от чужого компьютера, но не успел.

За кражу молодому человеку теперь грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU