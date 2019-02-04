В Брянске в этом году займутся уборкой девяти незаконных свалок
Чиновники пообещали привести в порядок Верхний и Нижний Судки
Уборку проведут в оврагах.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске продолжат уборку незаконных свалок. В прошлом году по решению суда чиновники ликвидировали 25 гор с мусором. В этом году предстоит убрать еще девять свалок. На это выделят три миллиона рублей. Об этом говорили на оперативном совещании, которое провел первый заместитель мэра Виктор Предеха.
Также чиновники пообещали привести в порядок Верхний и Нижний Судки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Расчисткой свалок будет заниматься региональный оператор.
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ИСТОЧНИК KP.RU