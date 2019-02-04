Брянский легкоатлет выиграл на международном турнире во Франции

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-04T18:08:19+03:00

Таким образом, Илья Иванюк на один сантиметр улучшил свой результат. Фото: Брянский центр подготовки сборных команд

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Брянский легкоатлет Илья Иванюк стал первым на международном турнире Митинг-де -Лэуар, который проходи во Франции.

В город Валь-де-Рее съехались сильнейшие спортсмены мира. Отбор на соревнования прошел и наш земляк.

Брянец взял высоту в 2,27 метра. Таким образом, Илья Иванюк на один сантиметр улучшил свой результат, показанный уже в этом сезоне в чешском городке Густопече, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Вторым стал представитель Кении Мэтью Соу. Третье место занял катарец Хамид Алламине.

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ИСТОЧНИК KP.RU