В Брянске упавшие с крыши ледяные глыбы разбили две машины
В Брянске во дворе одного из домов на улице Строителей глыбы льда, обрушившиеся с крыши, разбили две машины. Об этом очевидцы происшествия рассказали в соцсетях.
"Последствия оттепели", - подписал фото автор.
В комментариях горожане, обвинили в бездействии и отсутствии уборки управляющую компанию.
Фото: vk.com, Александр Филимонов
Напомним, оттепель пришла в наш регион в конце января. Плохая погода и бездействие коммунальщиков в некоторых случаях натворили немало бед.
В Дятькове 3 февраля под тяжестью снега рухнула летняя веранда у кинотеатра на улице Фокина.
Еще одна трагедия чуть не произошла в Брянске. 3 февраля на улице Камозина в Бежице с крыши пятиэтажного дома упала льдина. Она разломала скамейку у подъезда. К счастью, здесь также обошлось без жертв.
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ИСТОЧНИК KP.RU