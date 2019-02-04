В Брянске упавшие с крыши ледяные глыбы разбили две машины

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-04T17:23:57+03:00

Автомобилисты винят в своих бедах коммунальщиков

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В Брянске во дворе одного из домов на улице Строителей глыбы льда, обрушившиеся с крыши, разбили две машины. Об этом очевидцы происшествия рассказали в соцсетях.

"Последствия оттепели", - подписал фото автор.

В комментариях горожане, обвинили в бездействии и отсутствии уборки управляющую компанию.

Фото: vk.com, Александр Филимонов

Напомним, оттепель пришла в наш регион в конце января. Плохая погода и бездействие коммунальщиков в некоторых случаях натворили немало бед.

В Дятькове 3 февраля под тяжестью снега рухнула летняя веранда у кинотеатра на улице Фокина.

Еще одна трагедия чуть не произошла в Брянске. 3 февраля на улице Камозина в Бежице с крыши пятиэтажного дома упала льдина. Она разломала скамейку у подъезда. К счастью, здесь также обошлось без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU