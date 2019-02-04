Брянцам предложили подарить прочитанные книги библиотекам

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-04T16:54:18+03:00

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Брянцев пригласили поучаствовать в акции «Подари книгу библиотеке». Она приурочена к Международному дню дарения книг, который отмечают 14 февраля.

- Если у вас есть возможность подарить детским библиотекам новые книги, в том числе, детские или книги, которые вы уже прочитали, сделайте это, - просят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Каждая книга найдет своего читателя.

ВАЖНО

Куда приносить книги:

Центральная детская библиотека им. М. Горького — ул. Молодой Гвардии, 35; тел.: 57-25-12;

Детская библиотека №1 — ул. Никитинская, 12; тел.: 26-11-16;

Детская библиотека №2 — пр-т Станке Димитрова, 6; тел.: 41-32-50;

Детская библиотека №3 — ул. Красных партизан, 11; тел.: 63-01-94;

Детская библиотека №4 — ул. Димитрова, 120; тел.: 26-14-88;

Детская библиотека №5 — ул. Ермакова, 38; тел.: 63-83-75;

Детская библиотека №6 — пос. Б. Берега, ул. Новая, 14; тел: 71-41-96;

Детская библиотека №7 — ул. Новозыбковская,19; тел: 74-75-22;

Детская библиотека №8 — ул. Куйбышева, 19; тел: 51-53-04;

Детская библиотека №9 — ул. Тельмана, 78; тел: 27-70-15;

Детская библиотека №10 — ул. Горького, 25; тел.: 74-25-58.

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ИСТОЧНИК KP.RU