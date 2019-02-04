В Брянске во дворе жилого дома нашли мину времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-04T16:41:29+03:00

К месту вызова срочно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Бежицком районе Брянска во дворе частного дома нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом оперативному дежурному МЧС сообщили в понедельник, 4 февраля.

- К месту вызова срочно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 10.40 спасатели прибыли на место, изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

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ИСТОЧНИК KP.RU