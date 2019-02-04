2019-02-04T16:30:03+03:00
Общество

На выходных четыре жительницы Брянской области перевели мошенникам 430 тысяч рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

За два дня, 2 и 3 февраля, четыре жительницы Брянской области перевели «телефонным» мошенникам 430 тысяч рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков.

57-летняя жительница Фокинского района перевела аферисту из Тульской области, призывавшему «заморозить» подозрительную операцию с картой, 356 тысяч рублей.

На ту же удочку попались 19-летняя жительница Советского и 56-летняя жительница Бежицкого районов Брянска, а также 70-летняя жительница Суражского района. Женщины, желая «разблокировать» свои банковские карты,перевели на счета мошенников из Самарской и Челябинской областей 9, 12 и 53 рублей соответственно.

- Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцам предложили подарить прочитанные книги библиотекам
В Брянске во дворе жилого дома нашли мину времен Великой Отечественной войны
У пенсионерки из Стародубского района мошенница украла 65 тысяч рублей
Житель Брянска попал самодельным ножом в собственного сына
На военных полигонах Брянской области начались отборочные этапы «Танкового биатлона»
В Новозыбкове неизвестные устроили погром в офисе местных коммунистов
В Брянске пройдет турнир по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»
В Брянске в «Лыжне России-2019» будут участвовать около пяти тысяч человек
В Брянске в диагностическом центре сделали ремонт в физиотерапевтическом отделении
Триумф ЛДПР на «Лыжне России 2019»
В Брянске впервые удалили позвоночную грыжу через сантиметровый разрез
В Брянской области за год выявили больше шести тысяч новых случаев онкологических заболеваний
Брянские дайверы нырнули под лед на доломитовом карьере в Подмосковье
В Брянске у закрытого торгового центра «Тимошковых» образовалась свалка
Из горящего дома в Климове спасли двух человек
Брянская прокуратура потребовала запретить сайты, на которых продавали свидетельства о сдаче ЕГЭ
Жителя Злынковского района осудили за контрабанду героина
В Бежице упавшая с крыши ледяная глыба разломала скамейку
В Брянске легковушка провалилась в яму на дороге
В Почепском районе автобус съехал в кювет: пострадали две пассажирки
В Дятькове у кинотеатра под тяжестью снега рухнула летняя веранда
В Навлинском районе на делянке погибли два лесоруба
В Новозыбкове ввели карантин по бешенству
На ремонт брянских дорог потратят почти шесть миллиардов рублей
В Брянске вновь запустили троллейбусы после ледяного дождя
На «Мосфильме» выйдет фильм «Однажды в Трубчевске», снятый в Брянской области