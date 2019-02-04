На выходных четыре жительницы Брянской области перевели мошенникам 430 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-04T16:30:03+03:00

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За два дня, 2 и 3 февраля, четыре жительницы Брянской области перевели «телефонным» мошенникам 430 тысяч рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков.

57-летняя жительница Фокинского района перевела аферисту из Тульской области, призывавшему «заморозить» подозрительную операцию с картой, 356 тысяч рублей.

На ту же удочку попались 19-летняя жительница Советского и 56-летняя жительница Бежицкого районов Брянска, а также 70-летняя жительница Суражского района. Женщины, желая «разблокировать» свои банковские карты,перевели на счета мошенников из Самарской и Челябинской областей 9, 12 и 53 рублей соответственно.

- Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU