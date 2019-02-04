У пенсионерки из Стародубского района мошенница украла 65 тысяч рублей
У 84-летней пенсионерки из Стародубского района лжесоцработница похитила 65 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
В дом к пенсионерке пришла незнакомка. Она представилась работницей социальной службы. Долго расспрашивала старушку о ее здоровье и о выплатах, которые она получает. Потом рассказала, что пенсионерке положены дополнительные льготы и попросила принести купюру номиналом пять тысяч рублей. Что хозяйка и сделала.
- Через некоторое время после ухода «соцработницы» женщина обнаружила, что пропали ее сбережения – 65 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Полицейские задержали подозреваемую через двое суток. И вернули потерпевшей все похищенные деньги.
Задержанная рассказала, что сначала выведала, где пенсионерка хранит деньги. А потом отправила женщину в другой конец дома за документами. В это время опустошила ее тайник.
Злоумышленнице грозит до пяти лет за кражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU