У пенсионерки из Стародубского района мошенница украла 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-04T15:54:42+03:00

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У 84-летней пенсионерки из Стародубского района лжесоцработница похитила 65 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

В дом к пенсионерке пришла незнакомка. Она представилась работницей социальной службы. Долго расспрашивала старушку о ее здоровье и о выплатах, которые она получает. Потом рассказала, что пенсионерке положены дополнительные льготы и попросила принести купюру номиналом пять тысяч рублей. Что хозяйка и сделала.

- Через некоторое время после ухода «соцработницы» женщина обнаружила, что пропали ее сбережения – 65 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Полицейские задержали подозреваемую через двое суток. И вернули потерпевшей все похищенные деньги.

Задержанная рассказала, что сначала выведала, где пенсионерка хранит деньги. А потом отправила женщину в другой конец дома за документами. В это время опустошила ее тайник.

Злоумышленнице грозит до пяти лет за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU