2019-02-04T15:39:25+03:00
Происшествия

Житель Брянска попал самодельным ножом в собственного сына

17-летний юноша получил тяжелые травмы
Марина АНТОНОВА
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На мужчину завели уголовное дело.На мужчину завели уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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40-летнего жителя Брянска обвиняют в том, что он чуть не убил собственного сына. Мужчина попал в молодого человека самодельным ножом. На брянца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- По версии следствия, утром 3 февраля пьяный мужчина был у себя дома, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Отец бросил самодельный нож в сторону двери. И попал в 17-летнего сына, который стоял рядом с ней.

Нож попал в грудную клетку юноши. С колото-резанным ранением его отвезли в больницу. Молодой человек получил тяжелую травму. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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