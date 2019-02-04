Житель Брянска попал самодельным ножом в собственного сына

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-04T15:39:25+03:00

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40-летнего жителя Брянска обвиняют в том, что он чуть не убил собственного сына. Мужчина попал в молодого человека самодельным ножом. На брянца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- По версии следствия, утром 3 февраля пьяный мужчина был у себя дома, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Отец бросил самодельный нож в сторону двери. И попал в 17-летнего сына, который стоял рядом с ней.

Нож попал в грудную клетку юноши. С колото-резанным ранением его отвезли в больницу. Молодой человек получил тяжелую травму. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU