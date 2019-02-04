На военных полигонах Брянской области начались отборочные этапы «Танкового биатлона»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-04T15:24:24+03:00

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На военных полигонах Брянской области стартовали отборочные этапы конкурса «Танковый биатлон». Соревнования проходят также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской и Воронежской областях. В них участвуют танковые экипажи Западного военного округа.

В состязаниях используют учебно-материальную базу соединений и воинских частей. Военные соревнуются на танках Т-72Б-3, Т-80 и Т-90А. Им придется пройти биатлонную трассу с препятствиями и поразить цели. Лучшие танкисты будут представлять свои объединения на следующем этапе конкурса, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

Окружной этап конкурса состоится во второй половине марта на подмосковном полигоне «Алабино». Там же пройдет и международный этап состязаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU