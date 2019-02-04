В Новозыбкове неизвестные устроили погром в офисе местных коммунистов
Ничего ценного злоумышленники не взяли
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В Новозыбкове неизвестные пробрались в офис КПРФ и устроили там погром. Коммунисты обнаружили следы взлома утром в понедельник, 4 февраля. Злоумышленники проникли в офис через разбитое окно, сообщают на официальном сайте брянского отделения КПРФ. Неизвестные перерыли документы и попытались взломать сейф. Но им это не удалось сделать. Офисную технику они не тронули. И не вынесли ничего ценного из помещения.
Коммунисты потребовали у полиции и прокуратуры выяснить, кто наведывался к ним в офис, и что им было нужно.
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ИСТОЧНИК KP.RU