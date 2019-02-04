В Брянске пройдет турнир по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-04T14:16:38+03:00

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В Брянске пройдет хоккейный турнир среди детских команд «Кубок Владислава Третьяка». Депутат Госдумы Николай Валуев пригласил легендарного хоккеиста в наш регион. Владислав Александрович принял приглашение, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В рамках турнира проведут мастер-классы для начинающих хоккеистов.

По информации областного правительства, на Брянщине увеличивается количество жителей, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Строятся физкультурные комплексы, воспитанники спортшкол получают новую форму, увеличивают зарплату тренерам.

Но бесплатных катков в Брянске не хватает. В этом году залили не все корты даже в центре города. Жители жалуются, что некоторые катки во дворах не заливают по несколько лет. В городе нет ответственных за содержание бесплатных кортов и площадок. Часто катки заливают для «галочки», а потом не следят за ними. Горожанам остается кататься только на платных ледовых площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU