2019-02-04T13:30:23+03:00
Спорт

В Брянске в «Лыжне России-2019» будут участвовать около пяти тысяч человек

Соревнования состоятся 9 февраля на Кургане Бессмертия
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске в «Лыжне России-2019» будут участвовать около пяти тысяч человек. С 4 февраля начала работать комиссия по допуску спортсменов к соревнованиям. Каждый участник получит номер и шапку с символикой гонки. Комиссия будет работать до 7 февраля в шахматном клубе на улице Луначарского.

«Лыжню России-2019» поведут в 73 регионах нашей страны. Пройдет она в субботу, 9 февраля, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В Брянске проведут 12 забегов в восьми возрастных категориях. Кроме призовых мест, кубки и грамоты получат участники, занявшие места с 4 по 6. Также наградят самых юных и самых опытных спортсменов. 29 января начали готовить трассу для гонок.

В день соревнований с девяти часов утра откроется регистрация участников. Церемония открытия состоится на площади Воинской славы в 11.40. В полдень стартуют первые забеги. А в 13.10 начнут награждать победителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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