В Брянске в диагностическом центре сделали ремонт в физиотерапевтическом отделении

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-04T13:06:13+03:00

2,2 миллиона рублей на работы выделили из средств лечебного учреждения

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В Брянске в клинико-диагностическом центре сделали ремонт в физиотерапевтическом отделении. На работы потратили 2,2 миллиона рублей. Деньги выделили из собственных средств лечебного учреждения, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области.

В помещениях заменили двери, отремонтировали пол, выровняли и покрасили стены и потолки. Рабочие проложили новую электропроводку, заменили системы вентиляции и водоснабжения.

Рабочие зоны поделили по-новому. В итоге увеличилось количество мест для проведения процедур. Кроме того, в отделение закупили новое оборудование и современную мебель.

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ИСТОЧНИК KP.RU