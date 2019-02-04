В Брянске в диагностическом центре сделали ремонт в физиотерапевтическом отделении
В Брянске в клинико-диагностическом центре сделали ремонт в физиотерапевтическом отделении. На работы потратили 2,2 миллиона рублей. Деньги выделили из собственных средств лечебного учреждения, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области.
В помещениях заменили двери, отремонтировали пол, выровняли и покрасили стены и потолки. Рабочие проложили новую электропроводку, заменили системы вентиляции и водоснабжения.
Рабочие зоны поделили по-новому. В итоге увеличилось количество мест для проведения процедур. Кроме того, в отделение закупили новое оборудование и современную мебель.
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ИСТОЧНИК KP.RU