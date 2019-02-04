2019-02-04T11:59:33+03:00
Общество

В Брянской области за год выявили больше шести тысяч новых случаев онкологических заболеваний

2 февраля в онкодиспансере прошел День открытых дверей
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за прошлый год выявили 6183 новых случая онкологических заболеваний. Всего в регионе на конец 2018 года раком болели почти 36 тысяч человек. Это 2,9 процента от всего населения области.

Каждый год 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Накануне в субботу, 2 февраля, в Брянском областном онкологическом диспансере прошел День открытых дверей, сообщают на сайте медицинского учреждения.

Риск рака на 30-35 процентов связан с неправильным питанием. Столько же добавляет курение. Вирусы гепатита С, гепатита В и некоторые разновидности вируса папилломы человека определяют 17 процентов злокачественных опухолей. 4 процента приходится на алкоголь. И только 2 процента – на загрязненную окружающую среду и наследственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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